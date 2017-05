03.05.2017 10:52:16

Asya kaplanı Bangladeş Türk yatırımcıları bekliyor

Bangladeş'in Türkiye Büyükelçisi Allama Siddiki, Hindistan ve Çin pazarına açılmak isteyen Türk yatırımcıların Bangladeş'i köprü olarak kullanabileceğini söyledi.Bangaledeş'in ticaret ve yatırım potansiyeline yönelik seminer BTSO Altıparmak Temsilciliği'nde gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, Türk ve Bengal milletleri arasındaki ilişkilerin, Bangladeş'in kurulmasından önceye dayanan köklü tarihi ve kültürel temellere sahip olduğunu söyledi. "Tarihimizden gelen güçlü bağlar hiç şüphesiz kardeşliğimizin bir göstergesidir" diyen İlker Duran, "Bursa'mız ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin ekonomiye de yansımasını istiyoruz. Şu an kentimizde 35 firmamız Bangladeş ile ticaret yapıyor. Bursa ve Bangladeş arasında gerçekleşen ihracat 2016 yılında 2 milyon dolar olurken, ithalatımız ise 517 bin dolar seviyesindedir. Mutlaka iş dünyası temsilcilerimizin buluşacağı işbirliği platformlarını kurmalıyız" dedi.Bangladeş Türkiye Büyükelçisi Allama Siddiki, Türkiye ile Bangladeş'in güçlü bağların uzun yıllara dayandığını belirtti. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Siddiki, Türkiye'nin geleceği parlak bir ülke olduğunu vurguladı. Bursa'nın Türkiye ekonomisi üzerindeki gücünün farkında olduklarını kaydeden Siddiki, "Bursa ile Bangladeş arasında yeni ticari köprüler kurmak istiyoruz" diye konuştu. Ülke ekonomisinin son 10 yılda yıllık yüzde 6'nın üzerinde büyüdüğünü anlatan Siddiki, 1971 yılındaki acılarla dolu savaşın ardından bağımsızlığına kavuşan ülkenin bugün dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmeyi hedeflediğini ifade etti.Çin ve Hindistan pazarı için köprü olabilirizBangladeş'te demokrasi ve özgürlüğün her sene güçlendiğinin altını çizen Siddiki, şöyle konuştu: "Ülkemiz aynı Türkiye gibi dönem dönem birçok askeri darbelerden etkilendi. Bangladeş, Güney ve Güneydoğu Asya'nın özellikle Çin ve Hindistan pazarına köprü olabilecek bir konuma sahip. Bu bilinçle bizler de Bursalı firmalarımızı ülkemizde görmek ve onlara her alanda yardımcı olmak istiyoruz. Bursa'nın potansiyelini ve gücünü çok iyi biliyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde bir kez daha Bursa'ya geleceğiz"Metropolitan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Habibullah Neyamul Karim, Bangladeş'in 2030 yılında 25. büyük ekonomi olmayı hedeflediğini kaydetti. Ülke olarak en yakın zamanda çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacaklarına inandıklarını belirten Karim, "Bangladeş'in en önemli ticaret partneri AB ve Kuzey Amerika ülkeleridir. Asya'da ise Çin ve Hindistan pazarları bizim için önemli. Biz Türkiye ile Bangladeş arasındaki bu ticari ilişkileri yeterli görmüyoruz. İki ülke iş dünyası temsilcilerini buluşturmalıyız" dedi.Bangladeş Yatırım Kalkınma Kurumu Müdürü Ariful Hoque, Bangladeş ekonomisinin her geçen sene istikrarlı büyümesinden dolayı 'Asya Kaplanı' olarak bilindiğini ifade ederek, "Şu an ülkemizin 31 ülke ile yatırım anlaşması var. Bursa'ya yeni işbirlikleri yapmak için geldik. Umarım Bursa ile Bangladeş arasında ticaret köprüleri kuracağız" diye konuştu.