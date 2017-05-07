Asya borsaları

08.05.2017 09:52:35
Asya borsalarıAsya borsaları, haftanın ilk işlem gününde Çin hariç pozitif seyretti.
Japonya'da geçen haftaki uzun tatilin ardından yeni haftaya yükselişle başlayan Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 2,31 değer kazanarak 19.895,70 puandan tamamladı.
Çin'de ihracatın nisanda yıllık yüzde 11,9 artarak beklentilerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,62 azalışla 3.083,175 puanda seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 2,30 kazançla 2.292,76 puandan tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,38 primle 29.972,29 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,49 değer kazancıyla 24.595,61 puanda seyrediyor.