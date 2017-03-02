Asya borsaları

03.03.2017 09:44:19
Asya borsalarıAsya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları öncesinde satış ağırlıklı seyretti.
Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 51,9'dan 51,3'e gerilemesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,49 düşüşle 19.469,17 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,39 kayıpla 3.217,553 puanda seyrediyor.
Güney Kore'de açıklanan enflasyonun yıllık yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından Kospi endeksi günü yüzde 1,14 azalışla 2.078,75 puandan tamamladı.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,20 kayıpla 23.728,07 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,50 gerilemeyle 28.839,79 puanda seyrediyor.