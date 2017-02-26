27.02.2017 11:36:51

Asya borsaları

Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde Hindistan hariç satış ağırlıklı seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,91 azalışla 19.107,47 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,76 kayıpla 3.228,660 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 2.085,52 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,19 azalışla 23.919,46 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi ise kapanışa yakın yüzde 0,08 artışla 28.915,28 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel piyasaların yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve bazı Fed üyelerinin hafta boyunca devam edecek konuşmaları ile açıklanacak önemli verilere odaklandığını ifade ediyor.

