04.02.2017 23:06:48

Astım hastasına 14 saat sonra ulaşıldı

Batman'da köyde fenalaşan astım hastası 12 yaşındaki Serkan Şahin'e, İl Özel İdare ekiplerinin 14 saat süren karla mücadele sonrası ulaşıldı.

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Batman'da köyde fenalaşan astım hastası 12 yaşındaki Serkan Şahin'e, İl Özel İdare ekiplerinin 14 saat süren karla mücadele sonrası ulaşıldı.Batman'ın Sason ilçesine bağlı İncesu köyünde ikamet eden Serkan Şahin(12) fenalaşınca yakınları İlçe kaymakamlığından yardım istedi. Kaymakamlık tarafından İl Özel İdare ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler hastaya ulaşmak için harekete geçti.İl Özel İdare Müdürlüğüne ait greyder ve arazi araçlarıyla köye ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin 14 saat süren yol açma çalışması sonrası hasta Serkan Şahin'e ulaşıldı. Sason devlet Hastanesine kaldırılan 12 yaşındaki Şahin burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi.Sason İlçesinde görevli iş makinesi operatörü Ersin Şahin, astım hastası Serkan Şahin vakasının yüksek ateş nedeniyle ilgili yerlere haber verildiğini ve İlçe Şantiye Şefi Mehmet Bulat'ın yönlendirmesi ile İncesu Köy yolunu açma çalışmalarına başladıklarını belirtti.Şahin, İncesu yolunun Dikbayır köyü üzerinde bulunan Zine tepesini zorda olsa aşarak yaklaşık 14 saat sonra hastaya ulaşmayı başardıklarını ifade etti.