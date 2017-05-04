04.05.2017 23:45:22

Astana'daki Suriye için 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşması

Mısır, Astana'da varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Mısır, Suriye krizi konusunda Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen müzakerelerde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, anlaşma memnuniyetle karşılanırken, Mısır'ın, tüm Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasını, şiddetin durmasını ve insani durumun iyileştirilmesini amaçlayan tüm çabaları desteklediği vurgulandı. Anlaşmanın, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Cenevre'deki müzakerelerin en kısa zamanda başlamasına katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, Mısır'ın, Suriye krizine siyasi çözüm bulunması, ülkenin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması, terör örgütlerinin ortadan kaldırılması ve Suriye halkının taleplerinin karşılanması gerektiği yönündeki tavrı yinelendi.

Türkiye, Rusya ve İran arasında, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına dair anlaşma imzalanmıştı.