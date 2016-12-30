30.12.2016 09:18:09

Astana'da muhalifleri temsil edecek isim: Riyad Hicad

Hürriyet Yazarı Murat Yetkin, bugünkü köşesinde Suriye'de ilan edilen ateşkesi yazdı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

PINAR HİLAL BALTA



Ateşkes sürecinin kısa bir özetini geçen Yetkin, Ateşkesin neden 29 Aralık'a girildiği gece değil de 30 Aralık'a girildiği gece ilan edildiğini yazdı.



Bu gecikmenin bir sorundan değil bir formalitenin yerine getirilmesinden kaynaklandığını yazan Yetkin, bu formalitenin "Riyad Hicab" olduğunu anlattı.



Hicab'ın "muhalifleri temsileyeti" ile ilgili sözlü onayının alındığını ve imzalarının tamamlandığını anlatan yetkin, "Kim bu Riyad Hicab?" sorusunu cevaplayan Yetkin, şunları yazdı:



Gerek ateşkes, gerek ateşkes tutarsa Astana'da yapılacak görüşmelerde rejim karşıtı güçleri Riyad Hicab temsil edecek. Riyad Ferid Hicab, aynı zamanda Cenevre'de BM gözetimindeki Suriye görüşmelerinde de rejim karşıtı güçlerin temsilcisi. Hicab 28 Aralık günü kimsenin ruhu duymadan Ankara'ya geliyor, Ruslar onayını onun ağzından da alıyorlar, imza yetkileri ve diğer formaliteler tamamlanıyor ve ateşkesin 29'unda açıklanmasına karar veriliyor. Kim mi Riyad Hicab. Elli yaşındaki Suriye'li siyasetçi çekirdekten yetişme bir Baasçı. İç savaş henüz patlamadan önce, 2011 Şubat ayında Deyrüzor Baas temsilciliğinden Lazkiye valiliğine atanıyor. İç savaşın hızlandığı (ama henüz IŞİD'in ortaya çıkmadığı) 2012 yılında da Başbakanlığa getiriliyor. Sonra Esad ile aralarında ayaklanmaların bastırılması yöntemi üzerine anlaşmazlık baş gösteriyor, Tarım Bakanlığına kaydırılıyor. O sırada ortadan kayboluyor ve bir süre sonra Ürdün'den çıkıyor. İşte Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde yürütülecek ateşkes sürecinde rejim karşıtlarının sözcüsü olacak Hicab'ın geçmişi bu.

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