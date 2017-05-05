05.05.2017 20:12:56

Astana'da 'İslam Dünyasının İncisi Azerbaycan' fotoğraf sergisi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "İslam Dünyasının İncisi Azerbaycan" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçiliği tarafından Kazakistan Ulusal Müzesi'nde düzenlenen sergide, 50 fotoğraf yer alıyor.

Açılışta konuşan Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mammadov, bu senenin ülkelerinde "İslami Dayanışma Yılı" ilan edildiğini belirtti.

Serginin de bu kapsamda düzenlendiğini kaydeden Mammadov, sergide Azerbaycanlı sanatçıların çektiği fotoğrafların yer aldığını söyledi. Mammadov, "Bu sergi, dünyadaki kültürler arası diyaloğun gelişmesine yaptığımız bir katkıdır." ifadelerini kullandı.

Sergi, 21 Mayıs'a kadar açık kalacak.