20.01.2017 21:33:52

'Astana, Cenevre’ye göre daha ileri bir adım olacak'

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt 'Astana, Cenevre’ye göre daha ileri bir adım olacaktır' dedi.

AK Partili Kurt, Astana'da 23 Ocak'ta başlayacak Suriye barış görüşmeleriyle ilgili Sputnik'e konuştu.



Astana görüşmelerinin, İsviçre'nin Cenevre kentinde daha önce yapılan Suriye barış görüşmelerinden daha ileri bir adım olacağını belirten Kurt, şunları söyledi:



"Astana çok çok daha ileri bir adımdır. Bir defa bunun hakkını vermek lazım, Astana, bölge ülkelerinin daha fazla inisiyatif aldığı bir süreç oldu. Astana, Cenevre'ye göre daha ileri bir adım olacaktır. Cenevre'deki görüşmelerin ötesinde de geleceğe dair çok daha ileri adımlar konuşulacaktır. Elbette son toplantı olduğunu söylemek zor. Keşke hemen bir an önce bölgede barış sağlansa, taraflar mevcutta uzlaşmış oldukları ateşkes düzeni içinde devam etseler. Ümidimiz o. Bir an önce bölgeye barışın gelmesi. Astana'nın, bölge ülkelerinin inisiyatif almasından dolayı Cenevre'den çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. İşin asıl aktörleri, bu işin asıl muhatapları Astana'da daha fazla söz sahibi olacaktır, masayı kuran onlar çünkü."

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