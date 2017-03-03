03.03.2017 15:25:51

AŞT'nin konuğu Adana'dan

Antalya Şehir Tiyatroları (ATŞ) 'Konuk Tiyatrolar' projesi kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ağırladı. Adana ekibi, 'Ah Bu Evlilik' adlı komedi oyununu Antalya izleyicisi için sahneledi.

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Antalya Şehir Tiyatroları (ATŞ) 'Konuk Tiyatrolar' projesi kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ağırladı. Adana ekibi, 'Ah Bu Evlilik' adlı komedi oyununu Antalya izleyicisi için sahneledi.Antalya Şehir Tiyatroları'nın kültürler arası toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacı ile 2014-2015 tiyatro sezonunda başlattığı ve halkın büyük ilgi gösterdiği Konuk Tiyatrolar Projesi'nin Şubat ayı konuğu "Ah Bu Evlilik" adlı oyunları ile Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oldu.Evlilik hayatı farklı dille anlatıldıİki kez sahnelenen "Ah Bu Evlilik" oyunu Antalya seyircisi tarafından beğeni ile karşılandı. Büyük Rus yazar Anton Çehov'un kısa öykü ve oyunlarından Cahangir Novruzov tarafından sahneye uyarlanan ve yönetilen oyunda, evlilik hayatı farklı bir bakış açısı ile ele alınarak, seyirciye komedi dilinde sunuldu.Yoğun ilgiDavetiyelerin günler öncesinden tükendiği "Ah Bu Evlilik" oyununun gösterimine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürü Seyfi Albayrak ile Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hasibe Özgür, Adana Şehir Tiyatroları ekibine plaket takdim ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel adına teşekkürlerini iletti.Daha büyük projelere imza atacağızAntalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat yönetmeni Mehmet Özgür, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen farklı tiyatro ekiplerini sahnelerinde ağırlayarak tiyatronun evrensel dili çerçevesinde buluşmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.