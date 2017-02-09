09.02.2017 11:28:09

ASP Van İl Müdürü Bozçelik'ten Çaldıran Kaymakamı Dürdar'a ziyaret

Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Seyfi Bozçelik, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dürdar'ı ziyaret etti.

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Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Seyfi Bozçelik, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dürdar'ı ziyaret etti.Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Seyfi Bozçelik beraberinde Çaldıran Soyla Hizmet Merkezi Müdürü Selim Yanar ve çalışanları ile birlikte Çaldıran Kaymakamı Tekin Dudar'ı makamında ziyaret ettiler. Bozçelik ve beraberindekiler, Kaymakam Dündar'a yeni görev yerinde başarılar diledi.