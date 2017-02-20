20.02.2017 11:04:51

ASP İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Şampiyonları belli oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 81 ilde görev yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelini kapsayan ve Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü ile Personel Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Personel Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası' öncesinde Erzurum İl birincilerini belirlemek üzere İl Şampiyonası düzenlendi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 81 ilde görev yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelini kapsayan ve Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü ile Personel Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Personel Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası" öncesinde Erzurum İl birincilerini belirlemek üzere İl Şampiyonası düzenlendi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda, finale katılanların ödüllendirildiği madalya törenine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı ve kurum spor kulübü başkanı Tamer Ekinci, bağlı kuruluşların yöneticileri ve personel katıldı.Kadınlarda Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Personeli Gökçe Çevik birinciliği elde ederek, finale katılmaya hak kazanırken, Serpil Durmuş ikinciliği, Şennur Yılmaz üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Atatürk Erkek Yetiştirme Yurdu personeli Kenan Kenger, birinciliği elde ederek, finale katılmaya hak kazanırken, ikinciliği Emin Orhan, üçüncülüğü Adem Yaşar Bektaş elde etti.İlbaş burada yaptığı konuşmada, finale katılanların Nisan ayında Fethiye de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacağını anımsatarak, Türkiye Şampiyonasına katılacak personele başarılar diledi.Personel arasında yapılan etkinlikleri önemsediklerini belirten İlbaş, "Müdürlüğümüzde çalışan personellerimizi spora teşvik etmek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından organize edilen şampiyona, heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Şampiyonada başarılı olan personelimiz Nisan ayında Fethiye'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılarak, Erzurum'u temsil edecek. Şampiyonaya katılacak personelimizi tebrik ediyor, finalde başarılar diliyoruz" dedi.Ekinci ise finale katılacak personelden derece beklediklerini belirterek, finale katılan personele başarılar diledi. Bu gibi müsabakaların devam edeceğini belirten İlbaş, spor kulübünün farklı aktivitelere imza atacağını ifade etti.Konuşmaların ardından, dereceye giren personele İlbaş, Ekinci ve kuruluş müdürleri tarafından madalya takıldı.