02.03.2017 13:35:35

ASO Başkanı Özdebir: 'İstihdam Seferberliği kapsamında bin 917 yeni istihdam sağlanmıştır'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 'İstihdam Seferberliği kapsamında, şubat ayında bin 645'i mavi yaka 272'si beyaz yaka olmak üzere toplamda bin 917 yeni istihdam sağlanmıştır' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "İstihdam Seferberliği kapsamında, şubat ayında bin 645'i mavi yaka 272'si beyaz yaka olmak üzere toplamda bin 917 yeni istihdam sağlanmıştır" dedi.ASO Başkanı Özdebir, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ile birlikte Cumhurbaşkanının istihdam çağrısı üzerine basın toplantısı düzenledi.İşsizliğe çağrı olarak yapılan kampanya kapsamında toplamda bin 917 yeni istihdam sağlandığını kaydeden Özdebir, " Cumhurbaşkanının yaptığı istihdam çağrısı üzerine Ankara Sanayi Odası (ASO) olarak İstihdam Seferberliği çağrısı yaptık. Sanayi istihdam toplarına bin civarı iş yeri sahibi katıldı. Onlara istihdamı anlattık. Gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 22, 6 ya çıkmıştı. İşsizlik 3 milyon 700 bini aşan bir işsiz sayısına ulaşmıştı. İşsizliğe çağrı olarak yapılan kampanya kapsamında ASO olarak bütün üyelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. İstihdam Seferberliği kapsamında, yapılan çalışma için 275 firmaya ulaşılmış olup, 183 firma çalışmalarını sonuçlandırmıştır. Çalışmaya, Odamız Meclis ve Komite Üyeleri ile Türkiye'nin en büyük bin Sanayi Kuruluşu içinde yer alan üyelerimiz ve En Hızlı Büyüyen 100 Firma'da yer alan üyelerimizle başlanmıştır. İstihdam Seferberliği kapsamında, şubat ayında bin 645'i mavi yaka 272'si beyaz yaka olmak üzere toplamda bin 917 yeni istihdam sağlanmıştır. Nisan ayına kadar da 2 bin 219'u mavi yaka, 334'ü beyaz yaka olmak üzere toplamda 2 bin 553 kişinin daha istihdamını sağlayacaklarını beyan ettiler. Nisan ayından yılsonuna kadar 3 bin 144'ü mavi yaka, 774'ü beyaz yaka olmak üzere toplamda 3 bin 918 kişinin daha istihdamını öngörmektedirler. 183 firmamızın 8 bin 388 tane istihdam sözleri var. Bunlardan bin 917' si gerçekleşmiş durumda" ifadelerini kullandı.Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Türker ise ,14 bin 500 olan personel sayısını, istihdam seferberliği kapsamında 2017'de 21 bin 779'a çıkaracaklarına değinerek, " İlk aşamada Nisan ayı sonuna kadar 2 bin 669 kişi işe alacağız. 2017 sonunda istihdam edeceğimiz yeni personel sayısı bin 165 beyaz yakalı, 6 bin 114 mavi yakalı olmak üzere 7 bin 279'u bulacak. Bu rakam, bu istihdam seferberliğinde bugüne kadar açıklanan en yüksek rakamdır. Bunun çok ciddi bir vaat olduğunun tabi ki farkındayız. Kararlılığımızı göstermek için bu sözümüzü yazılı hale getirip, bir raporla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da sunacağız. Bizi takip etmelerini isteyeceğiz. Türkerler Holding olarak istihdama katkımız 2017 yılı ile sınırlı kalmayacak.2019'da bitmesi planlanan Ankara, İzmir ve Kocaeli'de ki 3 şehir hastane projemiz devreye girdiğinde yaklaşık 20 bin yeni istihdam sağlanacak. Sağlık Bakanlığı, bu hastanelerde 10 bin 100 sağlık personeli istihdam edecek. Bizim 3 hastanede istihdam edeceğimiz çalışan sayısı ise 10 bin 500 olacak" diye konuştu.