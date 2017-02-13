13.02.2017 12:34:59

'Asli göreviniz kalplere hitap etmektir'

Din kültürü öğretmenleriyle bir araya gelen Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, öğrencilerin kalplerine hitap etmelerini istedi.

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Din kültürü öğretmenleriyle bir araya gelen Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, öğrencilerin kalplerine hitap etmelerini istedi.Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle bir araya geldi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin öğrencilerin geleceğini şekillendiren en önemli derslerden biri olduğunu vurgulayan Sarı, öğretmenlere görevlerinin zor ve kutsal olduğunu söyledi. Sarı, "Sizin tezgâhınızdan geçen bir öğrencinin, sadece gerçekleri ve doğruları öğrenip din konusunda yanlış yapma hakları olmamalıdır. Öğrenciler Kur'an'ı ve dini sizden öğrenmeliler. Asli göreviniz kalplere hitap etmektir" dediSarı, öğrencilere hizmet edip gerçekleştirdikleri güzel çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.