29.12.2016 21:07:49

Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay cezaevinden çıktı

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik davada haklarında tahliye kararı verilen yazar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay cezaevinden çıktı.

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Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik davada haklarında tahliye kararı verilen yazar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay cezaevinden çıktı.Mahkeme kararı ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazarları Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmıştı. 4,5 aydır tutuklu bulunan Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Çağlayan Adliyesi'nde görülen dava sonrası cezaevi aracı ile Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirilen Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıktı.Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz grubu önünde kendilerini bekleyen 15-20 kişilik grup tahliye haberinin ardından burada kısa bir süre halay çekti. Tahliye işlemlerinin ardından cezaevinden çıkan Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ı burada kendisini bekleyen yakınları ve sevenleri karşıladı.