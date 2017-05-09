10.05.2017 08:01:46

Aslan ve Uçar'dan Çelebi'ye ziyaret

Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Çelebi'yi ziyaret etti.

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Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Çelebi'yi ziyaret etti.Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan ve Tuşba Kaymakamı (Vali Yardımcısı) Meral Uçar, Bölge Müdürü Mehmet Çelebi ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Müdürlükte yürütülen iş ve işlemlere ilişkin genel bir görüşmenin akabinde Bölge Müdürü Çelebi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek mülki idare amirlerine teşekkür etti.