06.05.2017 20:45:10
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek, üst sıralara tırmanma yarışının uzağında kaldı. Geçtiğimiz hafta Burspor maçında alınan 5-0'lık farklı galibiyetten sonra morallenen sarı-kırmızılılar, Paşa'ya karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyetle sezonun genelindeki kötü gidişini sürdü. Fenerbahçe maçından alınan cezadan dolayı sessiz oynanan maçta Galatasaray, Tolga Ciğerci'nin 59. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle müsabakayı 10 kişi tamamladı.
Aslan, TT Arena sessizliğinde Paşa'ya kaybetti
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında TT Arena'da seyircisiz ve 10 kişiyle oynadığı maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında TT Arena'da seyircisiz ve 10 kişiyle oynadığı maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek, üst sıralara tırmanma yarışının uzağında kaldı. Geçtiğimiz hafta Burspor maçında alınan 5-0'lık farklı galibiyetten sonra morallenen sarı-kırmızılılar, Paşa'ya karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyetle sezonun genelindeki kötü gidişini sürdü. Fenerbahçe maçından alınan cezadan dolayı sessiz oynanan maçta Galatasaray, Tolga Ciğerci'nin 59. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle müsabakayı 10 kişi tamamladı.