17.02.2017 18:08:11

Aslan Rize'ye gitti

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için uçakla Trabzon'a geldi

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için uçakla Trabzon'a geldi. Kafile ardından kara yoluyla Rize'ye geçti.Trabzon Havalimanında az sayıda taraftar tarafından karşılanan sarı-kırmızı ekip burada taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Galatasaray kafilesi daha sonra geniş güvenlik tedbirleri altında kara yoluyla Rize'ye geçti.(Gökmen Şahin /İHA)