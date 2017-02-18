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Aslan Rize'de kayıp
18.02.2017 21:28:09

Aslan Rize'de kayıp

Spor Toto Süper Ligi'nin 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaştı

Spor Toto Süper Ligi'nin 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Yasin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Josue arka direğe yerden gönderdiği topu önüne alan Podolski sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Dıallo'nun solundan ağlarla buluşturdu. 0-1

29. dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağında Ahmet İlhan'ın yaptığı ortada kaleye yönelen meşin yuvarlağı Muslera kontrol etti.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sabri içeriye doğru kat ettikten sonra Podolski'yle ver-kaç yaptı. Sabri'nin vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

58. dakikada Recep Niyaz'ın sol taraftan getirdiği topu ceza yayı üzerindeki Janster'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

67. dakikada Recep Niyaz'ın sol taraftan arka direğe ortasında Janster'in gelişine vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

74. dakikada gelişen Galatasaray atağından Rodrigues sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Tolga Çiğerci'nin önüne meşin yuvarlağı bıraktı. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda kaleci Diallo'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

76. dakikada Özgür Çek ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından düzgün bir vuruşla ağalarla buluşturdu. 1-1

84. dakikada Özgür Çek'in ceza sahası dışı çaprazından vuruşunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Semih'in sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topa Yasin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

KÜNYE

Stat: Çaykur Didi Stadyumu

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx

Çaykur Rizespor: Diallo x, Mehmet Akyüz x (Igiebor dk. 62 x), Oboabona x, Ümit Kurt x (Ali Yakoubi dk. 43 x), Özgür Çek x, Dhurgham Ismail x, Janster x (Tuszynskıi dk. 71 x), Petrucci x, Ahmet İlhan x, Recep Niyaz xx, Edomwonyı x

Yedekler: Gökhan Akkan, Robin Yalçın, Oğulcan Çağlayan, Saadene

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Chedjou xx, Semih Kaya xx, Lınnes x (Ahmet Çalık dk. 72 x), Nigel De Jong xx, Selçuk İnan x (Sinan Gümüş dk. 79 ?), Josue x (Tolga Ciğerci dk. 60 x), Rodrigues x, Yasin xx, Podolski xx

Yedekler: Cenk, Berk İsmail, Kerem Çalışkan, Cavanda

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Podolski (dk. 23) (Galatasaray), Özgür Çek (dk. 76) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Podolski (Galatasaray)
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