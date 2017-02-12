12.02.2017 21:11:24

Aslan karavana attı

Ligde oynadığı son 4 iç saha maçında rakiplerine 17 gol atan Galatasaray'ın, Kayserispor karşısında kaleyi bulan şut sayısı 2'de kaldı

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Ligde oynadığı son 4 iç saha maçında rakiplerine 17 gol atan Galatasaray'ın, Kayserispor karşısında kaleyi bulan şut sayısı 2'de kaldı.Sahasında oynadığı karşılaşmalarda hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Galatasaray, Kayserispor karşısında tam tersi bir görüntü sergiledi. Ligde oynadığı son 4 iç saha maçında sırasıyla Bursaspor'u 3-1, Gaziantepspor'u 3-1, Alanyaspor'u 5-1 ve Akhisar Belediyespor'u 6-0 yenerek rakiplerine toplam 17 gol atmayı başaran sarı-kırmızılı takım, Kayserispor karşısında skor üretemezken, kaleyi de tutturamadı. Hücumda oldukça kötü bir görüntü çizen Galatasaray, 90 dakika boyunca çerçeveyi tutan 3 şut atabildi. 89. dakikada Eren Derdiyok'la skoru 2-1'e getiren Galatasaray'da, kaleyi bulan diğer 2 şut ise Linnes ve Semih Kaya'dan geldi.(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA9