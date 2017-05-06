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Aslan'ı Paşa çarptı!
06.05.2017 21:11:15

Aslan'ı Paşa çarptı!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Seyircisiz oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı. Paşa'ya galibiyeti getiren golleri Castro (dk. 25 ve 81), Turgut Doğan (dk. 63) kaydederken, Cimbom'un tek sayısı ise Sneijder (dk. 90+1) attı. Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa ligde 40 puana ulaşırken, sarı-kırmızılılar ise haftayı 52 puanla kapattı.

Ev sahibi ekipte Tolga (dk.59) ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bruma'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Podolski'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'dan sekerek oyun alanına geri döndü.

18. dakikada Tolga'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sneijder'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Adem'in sağ tarafa verdiği pasta topla buluşan Castro'nun ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada Sneijder'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Rodrigues'in kafa vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tolga'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Selçuk'un dokunuşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

63. dakikada Castro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Popov'un ortasında ön direkte topla buluşan Turgut Doğan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

78. dakikada Selçuk'un ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Sabri'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Turgut Doğan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Turgut Doğan'ın çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

90+1. dakikada Senijder'in uzaktan sert vuruşunda direğe çarpan top ağlara gitti. 3-1

Stat: TT Arena

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Ahmet xx, Hakan Balta xx, Carole xx (Linnes dk. 70 ?), Tolga xx, Selçuk xx, Yasin xx (Eren dk. 79 ?), Bruma x (Rodrigues dk. 18 x), Sneijder xx, Podolski xx

Yedekler: Cenk, Semih, Josue, De Jong

Teknik Direktör: Igor Tudor

Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Pavelka xx (Ahmet İldiz dk. 84 ?), Abdullah Durak, Castro xxx, Popov xx, Eduok xx (Guanca dk. 86 ?), Adem xx (Turgut Doğan dk. 46 xx)

Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Batuhan Altıntaş

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Castro (dk. 25 ve 81), Turgut Doğan (dk. 63) (Kasımpaşa), Sneijder (dk. 90+1) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Tolga (dk.59) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Tolga, Hakan Balta (Galatasaray)

(Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)
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