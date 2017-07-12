12.07.2017 12:05:25

Aslan deplasmanda kükreyemiyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda 12 maçtır kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar da kötü bir istatistik dikkat çekiyor.



SON 12 DEPLASMANDA KAYIP



Galatasaray, Avrupa'da son 12 deplasman maçında galibiyete ulaşan ekip olamadı. Sarı-kırmızılılar, 11 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere toplam 12 müsabakanın 10'unda sahadan üzgün ayrıldı. 2 karşılaşmada ise rakipleriyle yenişemedi.



SON GALİBİYET SCHALKE 04'E KARŞI



Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Bundesliga ekibi Schalke 04'e karşı 3-2'lik skorla aldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükselmişti.