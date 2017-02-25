26.02.2017 11:07:15

Aslan 646 gündür derbi zaferine hasret

Galatasaray, ligdeki en son derbi galibiyetini 646 gün önce TT Arena'da oynanan Beşiktaş maçında 2-0'lık skorla almıştı

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Galatasaray, ligdeki en son derbi galibiyetini 646 gün önce TT Arena'da oynanan Beşiktaş maçında 2-0'lık skorla almıştı.Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'ın son derbi maçlarındaki sessizliği dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar; ligdeki en son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında evinde Beşiktaş'la oynadığı maçta aldı.Sarı-kırmızılılar; derbilerdeki en son galibiyetini 646 gün öce Beşiktaş'a karşı 2-0'lık sonuçla aldı. Galatasaray daha sonra oynadığı 6 derbi maçından 3 puan alamadı. Aslan, bu karşılaşmalarda 3 kez beraberlikle sahadan ayrılırken, 3 kez de rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde de 8 gol gördü.Galatasaray'ın son derbilerdeki performansı şöyle:2014-2015 sezonuGalatasaray: 2 - Beşiktaş: 02015-2016 sezonuFenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 12016-2017 sezonuBeşiktaş: 2 - Galatasaray: 2Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0(Oğuzhan Ort / İHA)