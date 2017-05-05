05.05.2017 15:36:17

Aşkları engel tanımadı

Manavgat'ta geçirdiği kazanın ardından yatağa ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mehmet İmirgi isimli genç ile Müşerref İmirgi'nin aşkı nikah masası

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Manavgat'ta geçirdiği kazanın ardından yatağa ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mehmet İmirgi isimli genç ile Müşerref İmirgi'nin aşkı nikah masasında son buldu. Çift, düğün için damadın ayağa kalkmasını bekliyor.Manavgat ilçesinde 4 yıl önce denize girmek isterken iskeleden düşen ve belden aşağısı tutmayan 24 yaşındaki Mehmet İmirgi, yatağa ve tekerlekli sandalyeye mahkum yaşamasına rağmen hayata küsmedi. Bir taraftan tedavisi devam eden Mehmet İmirgi'nin, 21 yaşındaki Müşerref İmirgi ile 2 yıl önce sosyal medya aracılığıyla başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka, bu aşk da evliliğe dönüştü. Çift, damat yürümeye başladığı zaman görkemli bir düğünle evliliklerini taçlandıracak.20 yıldır Manavgat'ta yaşayan Mehmet İmirgi "4 yıl önce askerden izinli geldiğimde Sorgun sahilinde denize girerken iskeleden düştüm. Bu olayın ardından bir taraftan tedavime devam ederken diğer taraftan yatağa ve tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşamımı sürdürüyorum" dedi.Mehmet ile 2 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığını belirten Müşerref İmirgi "Kısa sürede arkadaşlığımız aşka dönüştü. Onun durumu benim ona olan duygularımı değiştirmediği gibi onu yüzyüze tanıdıktan sonra ona daha çok bağlandım. 2 Şubat'ta aileler tanıştı ve isteme oldu. 3 Şubat'ta da yıldırım aşkımız attığımız imza ile evliliğe dönüştü. 26 Nisan tarihinde ailelerimizin ve arkadaşlarımızın katıldığı bir nişan töreni yaptık. İnşallah Mehmet yürümeye başladığı zaman görkemli bir düğünle evliliğimizi taçlandıracağız. Bizim aşkımız aşkın önünde hiçbir engelin duramayacağının, gerçekten birbirini seven iki insanın her türlü engeli aşabileceğinin en güzel örneğidir" dedi.(Arif Kaplan / İHA)