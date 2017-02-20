20.02.2017 12:46:50

ASKİ standı fuarda ilgi gördü

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) Adana İnşaat Fuarı'nda açtığı stant vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) Adana İnşaat Fuarı'nda açtığı stant vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.ASKİ personelleri fuar alanında oluşturulan buluşma noktasında Adanalıların sorularını yanıtlayarak fikirlerini dinledi. Aynı zamanda kurum tarafından verilen hizmetler hakkında bilgilendirme yapan personeller, ASKİ'nin gerçekleştirmiş olduğu içme suyu ve kanalizasyon projelerini anlattı. Stantta sergilenen içme suyu tesisatlarında kullanılan boru ve malzemeler de vatandaşlara tanıtıldı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu da ASKİ standını ziyaret ederek fuarda görevli ASKİ personelleri ile sohbet etti.Başkan Sözlü, ASKİ'nin çalışmalarını her zaman takdir ettiğini ifade etti.