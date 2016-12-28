29.12.2016 02:10:08

ASKİ'nin kazdığı çukura jip düştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ASKİ tarafından alt yapı çalışmaları kapsamında açılan çukura jip düştü.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ASKİ tarafından alt yapı çalışmaları kapsamında açılan çukura jip düştü.Edilen bilgiye göre, Mustafa Şimşek iradesindeki 20 H 3395 plakalı jip, Yıldıztepe Mahallesi Belediye konutları yakınlarında ASKİ tarafından alt yapı çalışmaları kapsamında açılan çukura düştü. Çukurun etrafında güvenlik şeridi olmaması ASKİ ekiplerinin tedbirsizliğini gözler önüne serdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.