13.02.2017 11:01:04

ASKİ'den sigaraya karşı farkındalık

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nde 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda personele sigaranın zararları anlatıldı.

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Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nde 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda personele sigaranın zararları anlatıldı.ASKİ Güney Şantiye toplantı salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleşen sigara bırakma toplantısına ASKİ daire başkanları başta olmak üzere, birim müdürleri ile çok sayıda personel katıldı. Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden de konusunda uzman doktorlar gelerek sunum yaptı.ASKİ İşyeri Hekimi Doktor Ayşe Dağlı, içilen sigaranın sadece sağlığı değil, iş verimini de düşürdüğünü; ayrıca yapılan tetkiklerde farkında olunmayan birçok rahatsızlığın tespitlerini yaptıklarını ve bunların en büyük sebebinin de sigara olduğunu belirtti.ASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Akpınar da sağlığı olmayanın işini de sağlıklı yapamayacağını ifade etti. Akpınar, bir işçi ile arasında geçen diyaloğu anlattı ve 15 yıl sigaranın kendisini hapsettiğini şimdi ise sigarayı bırakarak kendisinin onu hapsettiğini ifade etti.Davetliler arasında bulunan ve daha sonra söz alan Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ise Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, 'Yeşil Dedektör' uygulaması hakkında bilgi verdi. Akıllı telefonlara indirilerek kullanılan uygulamanın, rahatsız olunan durumlar karşısında devreye koyularak gerekli cezai işlem uygulanacağının altını çizdi. Ayrıca Aslanbaba, "Böyle bir uygulamayı başlatan ve bu konuya hassasiyet gösteren gerek Büyükşehir Belediyesi'ne gerekse ASKİ Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim" dedi.Halk Sağlığı Müdürlüğü doktorlarından Saadet Önal, sigara bırakmanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önemsendiğini ve sigaranın insan hayatına ciddi zararlarının olduğunu vurguladı.Sigara ile beslenme arasındaki bağı ve etkilerini anlatan Diyetisyen Mehmet Miktat Doğar, sigara bırakıldığında her şeyden daha fazla tat alınacağı için kilo alma olabilir fakat yediklerimize dikkat edersek hem sağlıklı hem de düzenli beslenmiş oluruz, böylelikle kilomuzu da kontrol altına almış oluruz" şeklinde konuştu.Son olarak Dr. Kamil Uğur Arıkan da sigaranın içinde bulunan kimyasallardan bahsederek sigaranın resmen kansere davetiye çıkardığını ve ilerleyen süreçte nefes alamaz hale gelineceğini söyledi. Doktor Arıkan, konuşmasının ardından bazı kişilere nikotin testi yaptı.Programın sonunda toplantıda emeği geçenlere plaketleri takdim edildi.