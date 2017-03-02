02.03.2017 15:17:42

Askerlerden Öğrencilere Duygulandıran Mektup

Kırşehir'de Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından Aralık 2016 tarihinde 'Asker abi mektubun var' projesi kapsamında oluşturulan ve sınır da görev yapan askeri personele gönderilen mektuplara askeri bere künye ve özel hediyelerle cevap geldi.

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Kırşehir'de Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından Aralık 2016 tarihinde 'Asker abi mektubun var' projesi kapsamında oluşturulan ve sınır da görev yapan askeri personele gönderilen mektuplara askeri bere künye ve özel hediyelerle cevap geldi.Askerlerden gelen mektup ve hediyeler karşısında duygulanan ortaokul öğrencileri hediyeleri dikkatle incelerken askerlerin yazdığı mektuplar karşısında duygulandı. Okul Müdürü Selim Erbaş tarafından 5. Sınıf öğrencileri adına gelen mektuplar dağıtılırken öğrencilere askerlerin gönderdiği hediyeler verildi.Projenin amacına ulaşması karşısında duygulandıklarını ifade eden ve değerler eğitiminin meyvesini almaya başladıklarını anlatan Müdür Erbaş, "Cumhuriyet ortaokulu olarak öğrencilerimizi, hem eğitim hem de öğretim alanın da en iyi şekilde yetiştirmek için mücadele eden bir okuluz. Birinci dönem içerisinde bir proje hazırladık. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde savaşan askerlerimize destek olunması ve arkalarında millet olduğunun bilincinde olmaları için yapılmış bir proje hayata geçti."dedi.Yazılan mektupların yerine ulaşması ve askerlerin hediye göndermelerinin yanı sıra askeri personelin ağlayarak dahi geri dönüşüm yaptığını belirten Erbaş, "Askerler bizi aradı ve memnuniyetlerini iletti. Değerler eğitiminin önemini kavradık. Bu çalışma ve askerden geri dönüş de bize de bu eğitimin önemini kavrattı. Alacakları değerler eğitimini inşallah çocuklarımız kendi çocuklarına da aktarılacak. Duygularını paylaşan bütün öğrencilerime ve emeği geçen öğretmenlerime teşekkür ederim."diye konuştu.Gelen mektuplar karşısında şaşırdıklarını anlatan 5. Sınıf öğrencileri Alarda Demirkulplu, Cengizhan Özavcı ve Göksu Ceylan ise, "Terör olaylarından etkilenerek mektup yazdık. Gönderdikleri mektupları da aldım. Ben mektubumu moral vermek için yazdım. Umarım moralleri düzelmiştir. Mektubu okudum. Duygulandım. Vatanı korudukları için teşekkür ediyorum. Hainlere karşı gelen mektuplar çok duygulandırdı.""Şırnak 8. Jandarma Komando Alay Komutanından Cevap"Bir süre Kırşehir'de de görev yapan Jandarma Albay Murat Bulut, görev yeri Şırnak 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığından Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin mektuplarına ise kendi el yazısı ile 'O tertemiz ellerinizle ışık saçan kalplerinizden gelen mektupları hiçbir zaman unutmayacağım" ifadelerini yazarak cevap verdi.Jandarma Albay Murat Bulut'un, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine yazdığı mektup ise şöyle:"Ben, sizlerin mektupları ile moral bulan birliğin komutanıyım. Mektuplarınızı tüm personelime okuttum. Bizlere mektuplarınız güç verdi. Burada verdiğimiz mücadelenin ne kadar kutsal ve anlamlı olduğunu da anladık. Sizlerin huzurlu şekilde eğitim-öğretime devam edebilmesi için canla başla çalışmaktayız. Aydınlık nesillerini yetiştiren siz değerli öğretmenlerimizi gıpta ile izliyoruz. Görüyorum ki geleceğimizin teminatı olan aziz Türk Milletinin evlatlarını yetiştirmede görevinizi en iyi şekilde yapmaktasınız. Ulu önder Mustafa Kemal'in dediği gibi 'ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ülkemizin geleceği irfan ordusudur.'"Askeri personelde birliklerinde çektikleri video kaydı ile öğrencilerin mesajları okuyarak tekrar öğrencilere gönderdi.