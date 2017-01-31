31.01.2017 17:51:30

Askerler sancaklar ile uğurlanıyor

Edremit İlçesinde vatani görevini yapmak üzere askere çağırılan 1997/1 tertip asker adayları için düzenlenen uğurlama töreninde renkli görüntüler yaşanıyor. Askerler Mahalle Sancakları ile kıtalarına uğurlanıyor.

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Edremit İlçesinde vatani görevini yapmak üzere askere çağırılan 1997/1 tertip asker adayları için düzenlenen uğurlama töreninde renkli görüntüler yaşanıyor. Askerler Mahalle Sancakları ile kıtalarına uğurlanıyor.Köy ve mahalle sancakları, Türk bayrakları ile davul ve zurnalar eşliğinde, halaylar çeken vatandaşlar, yakınlarını askere gönderebilmenin gururunu yaşıyor.Asker adayları Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde Atatürk'ü selamlayıp ve saygı duruşunda bulunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirip bir geleneği yaşatıyorlar. Arkadaşları tarafından kucaklanarak havaya atılan gençler, "En büyük asker bizim asker" sloganları ile otobüslere bindiriliyor.Edremit'ten son olarak askere uğurlanan Şevki Moralı "Vatan nöbeti sırası bizde. Bizde babalarımız, abilerimiz gibi vatan nöbeti tutmaya gidiyoruz. Hakkınızı helal edin" dedi.