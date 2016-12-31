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Askeri kaynaklar:
31.12.2016 13:49:22

Askeri kaynaklar:

Askeri kaynaklar, sosyal medyada yer alan 29 Aralık 2016 tarihinde DEAŞ'ın bölgedeki unsurlara yaptığı çok büyük bir saldırı olayının doğru olduğunu ancak DEAŞ terör örgütü kayıplarını net olarak görüntülünceye kadar sayı olarak paylaşılmayacağını, çok sayıda DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ancak sayı konusunda net bir rakama verilemeyeceğini açıkladı.

Askeri kaynaklar, sosyal medyada yer alan 29 Aralık 2016 tarihinde DEAŞ'ın bölgedeki unsurlara yaptığı çok büyük bir saldırı olayının doğru olduğunu ancak DEAŞ terör örgütü kayıplarını net olarak görüntülünceye kadar sayı olarak paylaşılmayacağını, çok sayıda DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ancak sayı konusunda net bir rakama verilemeyeceğini açıkladı.

Askeri kaynaklar, sosyal medyada, 29 Aralık 2016 tarihinde DEAŞ'ın bölgedeki unsurlara yaptığı çok büyük bir saldırı olayının, olayı bizzat yaşayan birlik komutanı ağzından aktarıldığı vurgulanarak, "Olay doğrudur. Ancak DEAŞ terör örgütü kayıplarını net olarak görüntülünceye kadar sayı olarak paylaşmıyoruz. Çok sayıda DEAŞ teröristi etkisiz kılınmıştır ancak sayı konusunda TSK olarak net bir rakama veremiyoruz. Büyük bir hezimet ve beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşmışlar ve yaşadıkları panik dolayısıyla en büyük kayıplarını vermişlerdir. Bilgisi olmayanlar için aşağıda olayın akış tarzı yer almaktadır" denildi.

Sosyal medyada olay şöyle yer almıştı:

"Bugün saat 18:00 civarı El Bab'da yaşananları müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. bugün saat 18:00 gibi DEAŞ militanları özel görev kuvvetinin olduğu yere tüm gücüyle saldırmış. öyle sızma falan değil. Bmp'lerle zırhlı araçlarla, bombalı araç ve yaya canlı bombalarla. resmen katliam yapmaya gelmişler. yaya canlı bombaları, bombalı araçları ve zırhlı araçları sayamadık bile dedi tabur komutanı. ilk başta bizimkiler şaşkınlık yaşayıp pozisyon almaya çalışmışlar. sonra iki m60 tankı mevzisinden fırlamış atış yapmaya başlamış. çıkar çıkmaz tow isabeti almış. atışa devam etmişler. birer birer tüm araçları ve hedefleri kimi görürlerse, vurulmuş olmalarına rağmen vurmaya başlamışlar. Ardından ikinci tow ile vurulmuşlar. tabur komutanı tankı tahliye et emri vermiş. teğmen biz bırakırsak arkada kimse sağ kalmaz demiş. tanktan çıkmamışlar. atış kontrol sistemlerle atışa devam etmişler. tabur komutanı çıkın diye emir vermesine rağmen tankta kalıp atışa devam etmişler. üçüncü tow ile vurulduktan sonra bile atışa devam etmişler. son isabetten sonra tankta atış imkanı kalmadığından mürettebatın tamamını yaralı olarak tahliye etmişler. bu arada diğer tank yanaşıp atışa devam etmiş. onu da vurmuşlar. bu sefer astsubay çavuş tank komutanı ben de çıkmıyorum demiş yaralı olarak atışa devam etmişler. nihayetinde ikinci kez onu da vurmuşlar. şükür şehit yok. iki tank toplam 5 kez vurulumuş. Tabur komutanı, manzarayı görmeliydiniz dedi. "onlarca bombalı araç, zırhlı araçlar canlı bombalar iki tank ile bu kahramanlar sayesinde tamamen imha edildi. Bir tane bile sağ kalan olmadı. "yüzden fazla" terörist önümüzdeki düzlükte cansız yatıyor. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi. konuştuğum herkesin morali çok yüksek. bir tane genç asteğmen bir tane gencecik astsubay bugün destan yazmışlar."

Kaynaklar, terörist sayısının o anki heyecanla abartılı olabileceğini ancak ölen ve yararlanan terörist sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çekti. Bölgedeki leşlerini hava muhalefetinden de yararlanarak çoğunu tahliye ettiğini açıkladı.
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