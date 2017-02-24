24.02.2017 12:25:26

Askeri kaynaklar: El Bab'daki saldırıda 41 kişi hayatını kaybetti

Askeri kaynaklar, El Bab'ın 3-4 kilometre kuzeybatısında bulunan Susiyan yerleşim yerindeki ÖSO kontrol noktasına DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı a

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Askeri kaynaklar, El Bab'ın 3-4 kilometre kuzeybatısında bulunan Susiyan yerleşim yerindeki ÖSO kontrol noktasına DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında 6 ÖSO unsuru ve 35 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Bab'ın 3-4 kilometre kuzeybatısında bulunan Susiyan yerleşim yerindeki ÖSO kontrol noktasına terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 ÖSO unsuru ve 35 masum sivil vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayıda da yaralı olduğu kaydedildi.