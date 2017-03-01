01.03.2017 16:27:59

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden Anadolu Üniversitesine iş birliği ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya ve 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanı Hv. Tümgeneral Göksel Kahya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ı makamında ziyaret etti.

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Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya ve 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanı Hv. Tümgeneral Göksel Kahya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ı makamında ziyaret etti.Ziyarette, genel müdürlük danışmanları ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Kurama da hazır bulundu. Anadolu Üniversitesi ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü arasında eğitim iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette, Hava İkmal Bakım Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki toplantı için Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin askeri fabrikalarda staj olanakları ile Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu niteliklerde personel yetiştirilmesi konularında somut adımlar atılması kararlaştırıldı.