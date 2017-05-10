10.05.2017 14:52:59
Yaralı asker ambulans ile Van'a kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.
(Bülent İba / İHA)
Askeri araca bombalı saldırı: 4 yaralı
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Tendürek Dağı Yılanlı tepesi mevkiinde 1Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Tendürek Dağı Yılanlı tepesi mevkiinde 1. Mekanize Piyade Tugayı'na ait askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Yaralı asker ambulans ile Van'a kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.
(Bülent İba / İHA)