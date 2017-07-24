24.07.2017 14:38:48

Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ta askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolunda meydana geldi. İlker Çulha (20) idaresindeki askeri araç ile Selahattin Boyraz (45) idaresindeki 58 YE 008 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada askeri araç sürücüsü Çulha, askeri araçta bulunan Yunus Karayer (21) ve diğer otomobildeki Onur Boyraz (6) ile Nafiye Boyraz (40) yaralandı.

Otomobil sürücüsü Selahattin Boyraz ise hayatını kaybetti. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 6 yaşındaki Onur Boyraz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.