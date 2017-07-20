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Asker dizileri ekranlara damga vurdu
20.07.2017 11:01:54

Asker dizileri ekranlara damga vurdu

Medya takip kuruluşu Ajans Press, ekranların gözdesi olan askeri dizilerin medya karnelerini inceledi. Araştırmaya göre, Kanal D'de yayınlanan 'İsimsizler' dizisi medyanın en çok konuştuğu askeri dizi oldu. İzlenme oranlarına bakıldığında ise 96,06 total izlenme oranıyla 'Söz' dizisi ilk sırada yer aldı.

İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde peşi sıra ekranlara gelen askeri diziler, televizyon ekranlarında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kumpas davaları, terörle mücadele ve Türk silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonları anlatan askeri diziler ekranların cazibesini artırdı.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, ekranların gözdesi olan askeri dizilerin medya karnelerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği araştırmaya göre; genç ve başarılı bir diplomat olan Fatih'in Virankaya Kaymakamlığında başından geçen olayları anlatan Kanal D'nin 'İsimsizler' dizisi 468 habere konu olarak medyanın en çok konuştuğu askeri dizi olmayı başardı. Star TV ekranlarında yayınlanan ve Özel Kuvvet Timinin hikayesini konu alan 'Söz' dizisi ise 329 habere konu olarak medyanın en çok konuştuğu ikinci askeri dizi oldu.

FOX TV'de yayınlanan, başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağan Atiksoy ve Murat Serezli'nin paylaştığı 'Savaşçı' dizisi medyanın en çok konuştuğu diziler arasında yer aldı. Bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timinin kahramanlıklarını anlatan dizi 290 haberle haberle konuşuldu.

EN ÇOK SÖZ DİZİSİ İZLENDİ

Ajans Press'in rating araştırmasına göre, başladığı günden bu yana en çok rating alan dizi Söz oldu. Söz, total izlenme oranında 96,06 rakamıyla liderlik koltuğuna otururken, Savaşçı dizisi totalde 69,59 rating oranıyla ikinci, İsimsizler ise 61,28 rating oranıyla üçüncü oldu.


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