20.02.2017 15:55:11
Aşkale Belediye Başkanlığının organize ettiği toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.
Toplantıda muhtarların sorunları dinlenerek çözüm noktasında neler yapılabileceği karşılıklı diyalog içerisinde konuşuldu.
Aşkale'de muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi
Erzurum'un Aşkale ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.Erzurum'un Aşkale ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.
Aşkale Belediye Başkanlığının organize ettiği toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.
Toplantıda muhtarların sorunları dinlenerek çözüm noktasında neler yapılabileceği karşılıklı diyalog içerisinde konuşuldu.