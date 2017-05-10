11.05.2017 08:56:08

Aşiyan Köprüsü Çankırı trafiğini rahatlatacak

Çankırılıların heyecanla beklediği ve geçen Mart ayında temeli atılan Aşiyan Köprüsü'nün yapımı hızla devam ediyor.

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Çankırılıların heyecanla beklediği ve geçen Mart ayında temeli atılan Aşiyan Köprüsü'nün yapımı hızla devam ediyor.Karataş Mahallesi ile Aksu Mahallesi arasında inşa edilen köprü bittiğinde Çankırı trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. 20 Mart tarihinde ilk temeli atılan köprünün şu ana kadar yüzde 60'ı tamamlandı. Köprü inşaatını ziyaret eden Çankırı Valisi Mesut Köse, görevlilerden köprünün son durumuyla ilgili bilgi aldı.Köprünün yarım yonca şeklinde olacağını açıklayan görevliler, köprü uzunluğunun betonarme ve asfalt alanının 350 metreyi, toplamının ise 570 metreyi bulacağını ifade ettiler. Aşiyan Köprüsü'nün ön germeli köprü sistemiyle inşa edildiğine dikkat çeken görevliler, "Toplam 11 açıklıktan oluşacak olan köprünün şu an için 7 açıklığı bitti. İşin yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı. Köprü inşaatının Eylül ayı ortasında bitirilmesi planlanıyor" dediler.