05.05.2017 09:53:19

Asırlık çeşme vatandaşların su ihtiyacını karşılıyor

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde asırlık tarihi çeşme vatandaşların su ihtiyacını karşılıyor.

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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde asırlık tarihi çeşme vatandaşların su ihtiyacını karşılıyor.Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi'nde bulunan ve Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2003 yılında 'kültür varlığı' olarak tescillenen Oluklu Çeşmesi'nden iki asırdır vatandaşlar yararlanıyor.Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Oluklu Çeşmesi'nin ilçe turizmine büyük katkı sağladığı söyledi. Çeşmenin kaynak su ile beslendiğini anımsatan Başkan Kaya, "Yaklaşık 2 yıl öncesinde restore edilen ve üzerinde Osmanlıca yazı ve tuğranın bulunduğu tarihi Oluklu Çeşmesi'nden yıllardır vatandaşlarımız faydalanıyor. Kaynak su ile beslenen tarihi çeşmeyi ilçemize gelen konuklarımıza mutlaka görmeleri gerektiğini tavsiye ediyoruz. Asırlık çeşme ilimizin ve ilçemizin tarihine büyük ışık tutuyor" dedi.