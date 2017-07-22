22.07.2017 14:12:09

Aşırı sağ neden her şeye rağmen Trump’ın yanında?

“Trump ve yönetimi aşırı sağcılar için bile fazlasıyla rezil. Ama onlar amaçlarına ulaşabilmek için bu gerçeği göz ardı ediyor…” Huffington Post sitesi Genel Yayın Yönetmeni Howard Fineman, Amerikan aşırı sağının Trump ilgisinin sebeplerine yoğunlaşıyor. İşte Fineman’ın makalesi:

TIMETURK | ÇEVİRİ

Normalde, daha doğrusu Trump öncesi herhangi bir dönemde, Adalet Bakanı Jeff Sessions şimdiye dek çoktan istifasını sunmuştu. Başkan Donald Trump da onu atadığı için pişman olduğunu belirtti ve onu görevden uzaklaştırma isteğini açıkça ortaya koydu. Ama şu anda normal bir dönemde değiliz ve ülkede kötü bir yönetim hakim. Ayrıca Sessions da şimdiye dek Trump'ın olağandışı The New York Times röportajında kendisine ve işine yönelik tehdidine dair bir açıklama yapmadı, görünüşe bakılırsa umurunda bile değil.

ZORBA KİŞİLİK, YÖNETİMDEKİ YETERSİZLİK

Peki neden? Neden aşırı sağcılar Trump'ın zorba kişiliğine, yönetimdeki yetersizliğine ve GoldmanSachs'ın eski kodamanlarına yönetimde yer verme tutkusuna rağmen hala Trump'ın yanında? Onların (aşırı sağcılar) bakış açısına göre cevap gayet basit: Trump'ın rejimi, ne kadar kaotik ve kişi bazlı da olsa, önceki hükümetin yaptıklarını yıkmak için şu ana dek ellerine geçmiş en büyük fırsat. Trump imza yasasını çıkaramasa da, doktrinini asla açıkça belirtmese de, ellerinde yargı ve yönetimi yönlendirmek için eşi benzeri görülmemiş bir şansları var. White House ‘‘üstadı'' alternatif sağcı Steve Bannon'ın da belirttiği gibi, “Yönetimi parçalamak için en ideal ortam, kaos ortamıdır.”

Sessions'ın da tüm kişisel tehditlere rağmen açıkladığı üzere, Adalet Bakanlığı şu an “amaçlarına ulaşmak için yaptıklarını sürdürmekle” meşgul. Daha açık konuşmak gerekirse, gerek yönetimdeki gerek yönetim dışındaki aşırı sağcılar tüm gücüyle bunları yapmaya çalışacak:

HİÇE SAYIP YIKACAKLAR

-Savcılar dahil binlerce üyesi olan Federalist Society adlı muhafazakâr ve özgürlükçü hukuksal gruplar tarafından incelenecek olan, uzun dönem görevde kalacak olan genç, muhafazakâr hakimleri atayacaklar.

- Yasa değişikliğine dahi ihtiyaç duymadan, iş yasalarının temellerini bozmaya çalışacaklar. Bu yapılar Cumhuriyetçi Theodore Roosevelt döneminde tasarlanmıştı.

- Yıllarca ırkçılık ve yobazlığa karşı sürdürülmüş mücadeleler sonunda elde edilmiş yurttaş haklarını korumayı öne çıkaran kuralları yok edecekler.

- Enerji, imalât, ve ulaşım endüstrilerini geliştirme adına bilimsel ve çevresel problemleri hiçe sayacak, yıkacaklar.

- Kanunların izin verdiği ölçüde göçlere izin vermeyecekler, göçmenlerin de Amerikan toplumunun ve bilincinin bir parçası olduğu fikrini ortadan kaldıracaklar.

-Tamamen yok edemeseler de, 1960'lardan beri etkin olan, zorluklara rağmen kazanılmış oy hakkını kısıtlamak (Amerikan aşırı sağının temel amacı).

YENİ SORUNLAR

Ronald Reagan'ın en iyi biyografilerinden birini yazmış olan ve şu sıralar eski Cumhuriyetçi Parti sözcüsü Newt Gingrich hakkında bir kitap yayımlamak üzere olan CraigShirley, “Geleneksel açıdan bakarsak, Trump yönetimi muhafazakârlar için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Önemli bir yasa değişiminin altında imzası var mı? Yok. Ciddi anlamda muhafazakârlar adına hiçbir şey yapmadı. Ama Federalist Society durumdan memnun. İstedikleri tarzda insanları elde ediyorlar.” şeklinde konuştu. Nitekim Trump hakim toplama görevini gruba bıraktı ve onlar da şimdi yalnızca Neil Gorsuch'ı değil, federal bölge ve temyiz mahkemeleri için onlarca başka adayı da önererek karşılık verdi.

Clinton ve Obama yönetimlerinde hukuki danışmanlık da yapmış olan Washington Post yazarı Ron Klain, makalesinde, “Trump ilk yılında, federal yargıçların sayısını iki katından fazlasına çıkaran bir başkan olma yolunda.” diye yazdı. Yeni hakimler işin iyi kısmı, çünkü hükümet yönetmeliğinin ortadan kaldırılmasının kabulü ya da reddi, aynı zamanda yasal zorlukları ele almaları için görevde olacaklar.

BAŞKAN GİBİ KÜÇÜK BİR SORUN!

Bu, aşırı sağın Amerikan ruhu adına yaptığı savaşta büyük ölçüde görünmeyen ya da sıradan bulunan kısım. Trump ayrıntıları düşünen biri değil, ve aksi her durum onun aşırılıklarıyla şekillendirdiği hükümetini ilgilendiriyor. Ama Sessions gibiler için ayrıntılar önemli. Trump varken de önemli, Trump gittikten sonra da önemli olmaya devam edecek. Çünkü önemli olan alabileceklerini almak, sökebilecekleri kadar kabloyu sökmek. Devir onların devri ve Başkan gibi “küçük bir sorunun” canlarını sıkmasına izin vermeyecekler.