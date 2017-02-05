05.02.2017 17:48:54

Aşırı hız kaza getirdi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada, otomobil tarlaya uçtu.

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada, otomobil tarlaya uçtu.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 47. kilometresinde meydana geldi. Aşırı hız yaptığı ileri sürülen İbrahim K., 63 KS 888 plakalı lüks otomobiliyle kaza yaptı. Fıstık tarlasına uçan otomobilin sürücüsü, vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.