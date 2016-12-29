29.12.2016 10:34:52

'Asımın Nesli' adlı programda Mehmet Akif Ersoy anıldı

Bilecik Belediyesi tarafından 2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Asımın Nesli' adlı programda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı.

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Bilecik Belediyesi tarafından 2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Asımın Nesli' adlı programda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı.Her ay birbirinden güzel konu ve konukları Bilecikliler ile buluşturan Bilecik Belediyesi, aralık ayında da birbirinden özel program ve sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80'nci sene-i devriyesi dolayısıyla düzenlenen konferansa yoğun ilgi oldu. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte; Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve yakın tarihteki yeri hakkında önemli bilgiler aktardı. Asımın Nesli düşüncesini de örneklerle açıklayan Yazar Armağan, 3 kıtaya hak, adalet, ve medeniyet dağıtan Osmanlı Devleti'nin padişahları hakkında da faydalı bilgiler sundu. Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan; İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un rahmet ve minnet duygularıyla anıldığı programda ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Türk Milleti'nin darbeye karşı sergilemiş olduğu kahramanlıkları da anlattı. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik hakkında da anlatımlar yapan Usta Yazar Armağan, konuşmasını yıllar önce Bilecik ve Tarihi Bilecik Belediye Sarayı hakkında yazdığı şiir ile sonlandırdı. Belediye Başkanı Selim Yağcı, programın sonunda yaptığı kısa açıklamada, Yazar Mustafa Armağan'ı Bilecik'te ağırladıkları için duyduğu memnuniyeti belirtti. Yazar Armağan'dan yakın ve şimdiki tarih hakkında çok güzel bilgiler aldığını kaydeden Belediye Başkanı Selim Yağcı, Armağan'a teşekkür ederek, üzerinde Osmanlı Arması bulunan tabloyu hediye etti.Yazar Mustafa Armağan ise Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya bir eserini taktim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.Konferans, Yazar Armağan'ın okurlarına kitaplarını imzalamasıyla son buldu.