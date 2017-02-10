10.02.2017 11:17:34

ASİMDER'den Muhtar Akbalık'a ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve yönetim kurulu üyeleri Kurban Oluz, Hakan Çağan ve Zafer Yılmaz, Iğdır'ın Emek Mahallesi Muhtarı Cihangir Akbalık'ı makamında ziyaret ettiler.

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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve yönetim kurulu üyeleri Kurban Oluz, Hakan Çağan ve Zafer Yılmaz, Iğdır'ın Emek Mahallesi Muhtarı Cihangir Akbalık'ı makamında ziyaret ettiler.Dernek faaliyetleri ve kuruluş amacı hakkında bilgi veren ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, "Teşkilat olarak şehrin genelinde yapılan çalışmalar için mahalle halkına bilgi vermek ve şehrimizde 1915-1918 yıllarında Ermeni çetelerince yapılan katliamları anlatmak ve unutturmamak adına mahalle temsilcileri atayacağız. Oluşturacağız bu mahalle temsilcilerimiz, mahalle muhtarlarımızla diyalog içerisinde birlikte hareket edeceklerdir. Siz muhtarlarımızdan ASİMDER olarak isteğimiz ise, bölgemizde yapılan katliamları tüm gerçeği ile anlatmamızda ve halkımızı bu yaşanan acıları unutmamaları için çalışmalara destek olmanızdır. Ermeni lobisi Avrupa'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kiliseleri, din adamlarını, siyasileri ve her makamda bulunan devlet memurlarını kullanarak Türkiye'ye karşı bir karalama propagandası yürütmektedir. Seçilmiş ve ailesi Ermeni çetelerince katliama uğramış insanlarımızı yanımızda görmek istiyoruz" dedi.Emek Mahallesi Muhtarı Cihangir Akbalık ise, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden Iğdır merkeze göç ettiklerini belirterek, "Bende Ermeni zulmüne uğramış bir ailenin torunuyum. Emek Mahallesi Iğdır merkezde bulunan büyük mahallelerden biri olup, toplamda 10 bin nüfusa sahip bir mahalledir. ASİMDER Genel Merkezi tarafından atanacak olan mahalle temsilcisine her konuda destek olacağız. Mahalle sakinlerinin toplanması ve bilgilendirmesinde, ayrıca ev ziyaretlerinde şahsım ve azalarım destek olacaktır. Bu hem devletimize hem de milletimize olan sorumluk ve borcumuzdur" şeklinde konuştu.Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Emek Mahallesi Muhtarı Cihangir Akbalık'a Türk-Azerbaycan bayrakları ve dernek flamasının bulunduğu masa bayrağı ile Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti.