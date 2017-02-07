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ASİMDER'den Küresünniler Derneğine ziyaret
07.02.2017 18:28:52

ASİMDER'den Küresünniler Derneğine ziyaret

Uluslar arası Asılsız Ermeni İddiaları ile Mücadele Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliği (ASİMDER) yönetim kurulu üyeleri, Van Küresünniler Derneğini ziyaret ettiler.

Uluslar arası Asılsız Ermeni İddiaları ile Mücadele Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliği (ASİMDER) yönetim kurulu üyeleri, Van Küresünniler Derneğini ziyaret ettiler.

Son yıllarda Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde arsa alımları ile gündeme gelen Ermenilerin oyunları hakkında sivil toplum örgütlerini bilgilendirme faaliyetlerini sürdüren ASİMDER Bölge Temsilciliği, bu faaliyetler çerçevesinde Van'ın en büyük sivil toplum örgütleri arasında yer alan Küresünniler Derneğini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Ermenilerin, 100 yıl önce bölgede oynanan oyunun bir parçası olduğunu ifade eden ASİMDER Bölge Temsilcisi İrfan Ermiş, 'Ne yazık ki halen bölgemizde oyun oynama peşindeler. Bu konuda toplumumuzu uyarmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bölgemizin önemli yapılarından biri olan Küresünni topluluğumuzu da bu konuda uyarma ihtiyacı duyduk. Devletine, bayrağına ve milletine bağlı olan Küresünni toplumumuz, Ermenilerin arazi alarak buralara yerleşme planına karşı hassas davranmalıdırlar. Derneğimizi bu konuda bilgilendirdik. Birikimlerimizi paylaştık. Ülkemize sahip çıkmamız için birlik ve beraberlik konusunda ortak hareket alanı oluşturmamızı belirttik" dedi. Asala Terör Örgütünün Türkleri katlederek oyun oynadığını ifade eden Ermiş, "PKK/da son 40 yılda Kürtleri katletmiştir. Artık bölge halklarımız oynanan oyunu fark etmelidir" ifadelerini kullandı.

Küresünniler Derneği Başkanı Ferhat Atacan ise, 100 yıldan beridir yaşadıkları topraklarda farklı yapıdaki halklarla kardeşçe yaşam sürdürdüklerini ve bölgede oynanan oyunlara bizzat şahitlik ettiklerini söyledi. ASİMDER'in üstlendiği misyonun önemine de değinen Atacan, 'Ne yazık ki bölgemizde dış güdümlü oynanan oyunlar sonucunda 100 binlerce insanımız bir hiç uğruna hayatını kaybetmiştir. Artık uyanma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme zamanı gelmiştir. Halklar arasına ırkçılık ve mezhepçilik gibi kavramları sokarak birbirlerine düşürülmeye çalışılmaktadır. Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir ve duamız bir olmasına rağmen bizleri birbirimize düşürerek kırdırmaya çalışanlara fırsat vermemeliyiz. Küresünniler 100 yıldan beridir ırkçılık ve mezhepçilik gibi kavramları rafa kaldırmış, farklı yapılarla bugüne kadar sorunsuz bir şekilde yaşamıştır. Geçmişimiz, geleceğimiz için teminattır. Bizim yapımız dışındaki yapıların da artık bu hassasiyet içerisine girmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ASİMDER Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi İrfan Ermiş, Başkan Atacan'a Türkiye, Azerbaycan bayrağı ile Hocalı katliamının anlatıldığı CD, film ve çeşitli kitaplar hediye etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

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