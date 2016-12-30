30.12.2016 12:27:09

Asım'ın Nesli, Mehmet Akif'i yâd etti

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri'nin hazırladığı özel programda milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

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Başakşehir Belediyesi Bilgievleri'nin hazırladığı özel programda milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80'inci yılında Başakşehir Belediyesi Bilgievleri'nin hazırladığı özel programla anıldı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Özgürel, Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Dikbaş, Muhtar ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda bilgievi öğrencisi ve velisi katıldı.İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda bilgievi öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Bilgievleri öğrencilerinden oluşturulan orkestra ve koro, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden bestelenen parçaları seslendirdi. Tiyatro kulübü öğrencileri ise 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimine karşı milletçe topyekÃ»n gösterilen direniş ise hazırlanan tiyatro oyunu ile sahnelendi.Bilgi evi öğrencilerinin canlandırdığı hain darbe girişimini unutturmamak için o gece yaşanan olayları sergiledikleri tiyatro oyunu, salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. 15 Temmuz gecesi yaşananları birebir sergileyen bilgi evi öğrencileri uzun süre katılımcılar tarafından alkışlandı.Programın ev sahipliğini yapan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal konuşmasında, "Öncelikle bu güzel gecenin hazırlanmasında emek veren değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu gece öğrencilerimiz bizlere ne kadar yetenekli olduklarını bir kez daha gösterdiler. Ben başarısız öğrenci olduğunu düşünmüyorum. Yeteneklerin tespit edilmesinin çok daha önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan değerli Genel Başkan Yardımcımız Mehdi Bey'e ve Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. 2010 yılında biz bu bilgievleri projesine, öğrencilerimizin derslerine takviye olması amacıyla başlamıştık ancak şu anda görüyoruz ki derslerine takviye olmasının yanı sıra onların yeteneklerini de ön plana çıkarma da etkin bir rol oynamakta bilgievlerimiz. Bu yönüyle de bu bilgievlerinin sayısını daha arttırmak için daha fazla çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için daha fazla çaba gösteriyoruz. Aynı çabayı gösteren siz velilerimize ve öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, "Bugün gençlerimiz bu anlamlı günde çok güzel bir temsil ve program sundular. Asım'ın Nesli'nin gerçek anlamda Mehmet Akif'e ve bu ülke insanına ve çocuklarına neler yaptığını bizlere tekrar hissettirdiler. Kendilerine ve öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemize bilgievlerini kazandıran ve diğer mahallelerimize de kazandırma sözü veren belediye başkanımıza ve ekibine de ayrıca çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliğinde konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ise, "Mehmet Akif Osmanlı İmparatorluğu'nun çok büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, hem Çanakkale'ye şahit oldu hem de Kurtuluş Savaşı'na şahit oldu. Bu ne kadar büyük bir ahlak abidesi, ne kadar mazlum bir şahsiyet değerlerine ne kadar bağlı gerçekten bir insan. Şairliği ve İstiklal Marşımızın şairi olması vasfı, bütün diğer özelliklerinin önüne geçmiş. Biz diğer taraflarını bilmiyoruz. Ama aynı zamanda bir ahlak abidesi. Müspet bilimler tahsil ediyor ama edebiyatı da şiiri de, edebiyatla, tarih ve sosyal bilimler ile ilgili birçok alanda da söz sahibi bir insan. Mehmet Akif'i asımın nesli üzerinden 15 Temmuz'u tekrar hafızalarımıza getirdiği ve bize bu geceyi yaşattıkları için bilgievi öğrencilerine teşekkür ediyorum" dedi.Program sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, programda sahne alan bilgi evi öğrencileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.