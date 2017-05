07.05.2017 13:47:44

'Aşıklar Sokağı', evlilik programlarına rakip

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen hayır yemeği, renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yüzlerce kadın ve erkek, eş bulabilmek umuduyla 'Aşıklar Sokağı'nda buluştu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen hayır yemeği, renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yüzlerce kadın ve erkek, eş bulabilmek umuduyla 'Aşıklar Sokağı'nda buluştu.Muratlar köyünde düzenlenen hayır yemeği bu yıl 72'nci kez gerçekleştirildi. Köy meydanında hayır yemeği hazırlıkları sürerken, köyün içerisinden geçen ve 'Aşıklar Sokağı' olarak bilinen 1 buçuk kilometrelik yolda da bekar kadın ve erkekler yürüyüşe çıktı. Çevre köyler, ilçeler hatta Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen yüzlerce bekar genç, 'Aşıklar Sokağı' olarak bilinen yolda eş adaylarıyla tanışma imkanı buldu.Her yıl gerçekleştirilen bu geleneğin, sosyalleşme adına da iyi bir etkinlik olduğunu söyleyen vatandaşlar, merak ettikleri hayrı görmek için geldiklerini, gelmişken de talip aradıklarını söylediler. Konya'dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Burayı daha önce duymuştum. Merak ettiğim için geldim. Bir bayanı beğendim ama henüz cesaret edip de konuşamadım. Bu çok güzel bir gelenek. Her şey sevgi saygı çerçevesinde gelişiyor. Kimse kimseye saygısızlık yapmıyor. Nasibimizde varsa Konya'ya dönmeden tanışmış olurum" dedi.Çevre köylerden gelen gençler de, bu sokakta evlilik programlarındakilerin aksine son derece saygılı, seviyeli bir şekilde sosyalleşerek tanışma imkanı bulduklarını söylediler.Kendileri bu sokakta evlendi, şimdi çocuklarına eş arıyorlar1987 yılında Balıkesir'den eş bulmak amacıyla geldiği bu yolda eşi Ayşe ile tanışarak evlendiğini söyleyen Ayhan Tunar, "Yıllarca gittim geldim. Sonra eşimle burada tanıştık. Evlendik iki de çocuğumuz var. Hala geliyoruz. Belki bu sefer de çocuklarımıza talip buluruz diye bu sokakta gezeceğiz" diye konuştu.Kendisinin ve kızının da bu sokakta tanışarak evlendiğini söyleyen köy muhtarı İsa Korkmaz, "Köyümüz, bölgenin en büyük hayırlarından birisine ev sahipliği yapıyor. Bu daha çok bizim Çanakkale yöresine özgüdür. Köylümüz, çiftçimiz kışı atlatıp bahara kavuşunca, hayır cemiyeti düzenleriz. Burada mevlit okunacak ardından katılımcılara keşkek ikram edeceğiz. Sadece çevre köyler, ilçe ve il merkezinden değil Türkiye'nin her yerinden katılanlar oluyor. Burada bir de çok eskiden gelen 'Aşıklar Sokağı' geleneği var. Evlenmek isteyen gençlerimiz, burada tur atıyor. Nasibini bulan görüşüyor, anlaşıyor" dedi.Köy hayrında, katılımcılara toplam 100 kazan keşkek ile 70 kazan pilav dağıtıldı.