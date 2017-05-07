SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Aşıklar Sokağı', evlilik programlarına rakip
07.05.2017 13:47:44

'Aşıklar Sokağı', evlilik programlarına rakip

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen hayır yemeği, renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yüzlerce kadın ve erkek, eş bulabilmek umuduyla 'Aşıklar Sokağı'nda buluştu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen hayır yemeği, renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yüzlerce kadın ve erkek, eş bulabilmek umuduyla 'Aşıklar Sokağı'nda buluştu.

Muratlar köyünde düzenlenen hayır yemeği bu yıl 72'nci kez gerçekleştirildi. Köy meydanında hayır yemeği hazırlıkları sürerken, köyün içerisinden geçen ve 'Aşıklar Sokağı' olarak bilinen 1 buçuk kilometrelik yolda da bekar kadın ve erkekler yürüyüşe çıktı. Çevre köyler, ilçeler hatta Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen yüzlerce bekar genç, 'Aşıklar Sokağı' olarak bilinen yolda eş adaylarıyla tanışma imkanı buldu.

Her yıl gerçekleştirilen bu geleneğin, sosyalleşme adına da iyi bir etkinlik olduğunu söyleyen vatandaşlar, merak ettikleri hayrı görmek için geldiklerini, gelmişken de talip aradıklarını söylediler. Konya'dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Burayı daha önce duymuştum. Merak ettiğim için geldim. Bir bayanı beğendim ama henüz cesaret edip de konuşamadım. Bu çok güzel bir gelenek. Her şey sevgi saygı çerçevesinde gelişiyor. Kimse kimseye saygısızlık yapmıyor. Nasibimizde varsa Konya'ya dönmeden tanışmış olurum" dedi.

Çevre köylerden gelen gençler de, bu sokakta evlilik programlarındakilerin aksine son derece saygılı, seviyeli bir şekilde sosyalleşerek tanışma imkanı bulduklarını söylediler.

Kendileri bu sokakta evlendi, şimdi çocuklarına eş arıyorlar

1987 yılında Balıkesir'den eş bulmak amacıyla geldiği bu yolda eşi Ayşe ile tanışarak evlendiğini söyleyen Ayhan Tunar, "Yıllarca gittim geldim. Sonra eşimle burada tanıştık. Evlendik iki de çocuğumuz var. Hala geliyoruz. Belki bu sefer de çocuklarımıza talip buluruz diye bu sokakta gezeceğiz" diye konuştu.

Kendisinin ve kızının da bu sokakta tanışarak evlendiğini söyleyen köy muhtarı İsa Korkmaz, "Köyümüz, bölgenin en büyük hayırlarından birisine ev sahipliği yapıyor. Bu daha çok bizim Çanakkale yöresine özgüdür. Köylümüz, çiftçimiz kışı atlatıp bahara kavuşunca, hayır cemiyeti düzenleriz. Burada mevlit okunacak ardından katılımcılara keşkek ikram edeceğiz. Sadece çevre köyler, ilçe ve il merkezinden değil Türkiye'nin her yerinden katılanlar oluyor. Burada bir de çok eskiden gelen 'Aşıklar Sokağı' geleneği var. Evlenmek isteyen gençlerimiz, burada tur atıyor. Nasibini bulan görüşüyor, anlaşıyor" dedi.

Köy hayrında, katılımcılara toplam 100 kazan keşkek ile 70 kazan pilav dağıtıldı.
    YORUM YAZ
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Yasa dışı yollardan dün sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı.
07.05.2017 14:10:42
ALES ilkbahar dönemi sınavı yapıldı
ALES ilkbahar dönemi sınavı yapıldı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gerçekleştirildi.
07.05.2017 13:37:11
IŞİD'den ABD askerlerine saldırı
IŞİD'den ABD askerlerine saldırı
IŞİD'in Kuzey Irak'ta bulunan bir ABD üssüne saldırdığı öğrenildi.
07.05.2017 12:53:23
Denizli'de izinsiz eyleme polis müdahalesi: 34 gözaltı
Denizli'de izinsiz eyleme polis müdahalesi: 34 gözaltı
Denizli'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıldönümlerinde izinsiz gösteri düzenlendi.
07.05.2017 12:40:24
Esnafın indirimli alışveriş yapacağı 'Esnaf Kart' yolda
Esnafın indirimli alışveriş yapacağı 'Esnaf Kart' yolda
Esnaflara yaptığı alışverişlerde kolaylık ve indirim sağlayacak 'Esnaf Kart' yakında kullanıma sunulacak.
07.05.2017 12:04:26
5 il için kuvvetli sağanak uyarısı
5 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak bekleniyor.
07.05.2017 11:51:17
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya Devlet Başkanı Santos, ülkedeki sel felaketlerinde ve toprak kaymalarında 370 kişinin öldüğünü duyurdu.
07.05.2017 10:26:16
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Bir tokat İslamcılara, bir tokat tetikçilere'
'Bir tokat İslamcılara, bir tokat tetikçilere'
Adana'da ailesini katleden Denizhan Dener'in cenazesi teslim alındı
Adana'da ailesini katleden Denizhan Dener'in cenazesi teslim alındı
CHP'de sürpriz istifa!
CHP'de sürpriz istifa!
'CHP’de sadakat diye bir duygu var mıdır?'
'CHP’de sadakat diye bir duygu var mıdır?'
AA, Emre Uslu'yu, Emre Uslu, AA'yı çekti
AA, Emre Uslu'yu, Emre Uslu, AA'yı çekti
'CHP 5’e bölünmüş durumda'
'CHP 5’e bölünmüş durumda'
MHP Silopi İlçe Başkanı'ndan panzerin eve çarpması sonucu ölen çocuklarla ilgili açıklama
MHP Silopi İlçe Başkanı'ndan panzerin eve çarpması sonucu ölen çocuklarla ilgili açıklama
Okulda arkadaşını öldüren liselinin babası: Oğlum için dua edin
Okulda arkadaşını öldüren liselinin babası: Oğlum için dua edin
Kılıçdaroğlu bir kez daha 'kontrollü darbe' dedi, Erdoğan'ı işaret etti!
Kılıçdaroğlu bir kez daha 'kontrollü darbe' dedi, Erdoğan'ı işaret etti!
FETÖ üyelerini uyardı: Polis baskınlarında silah kullanın
FETÖ üyelerini uyardı: Polis baskınlarında silah kullanın
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları