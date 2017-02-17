17.02.2017 11:58:45

Asfalt startı Manavgat'tan verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2017 asfalt sezonunu Manavgat'ta açtı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2017 asfalt sezonunu Manavgat'ta açtı.Kırsalda başlattığı yol seferberliği kapsamında 3 yılda 350 milyon lira harcayarak, 370 kilometre sıcak asfalt, 1408 kilometre sathi asfalt ve 2 bin 54 kilometre stabilize yol çalışması yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 asfalt sezonunun startını Manavgat'tan verdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz aylarda alt yapısını ve bakım onarımını tamamladığı, Yukarıışıklar ve Çayyazı grup yolunda asfalt çalışması başlattı. 9 kilometrelik grup yolu sıcak asfaltla kaplanacak. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfalt çalışması mahalle sakinlerini sevindirdi.Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir ve Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla 2017'de de yolu bulunmayan mahalle ve yayla bırakmamak, kırsal yolları konforlu hale getirmek için geceli gündüzlü bir çalışma sergileyeceklerini belirten İsa Akdemir, havaların ısınmasıyla asfalt çalışmalarının daha da hız kazanacağını söyledi.