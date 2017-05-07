07.05.2017 16:22:57

Aşere Takrip Tayyibe İcazetnamesini alan 9 hafız kurra hafız oldu

Hafızlık eğitimini tamamlayan 9 kişi, Bursa Ulucami'de Aşere Takrip Tayyibe İcazetnamesi alarak kurra hafız oldu.

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Hafızlık eğitimini tamamlayan 9 kişi, Bursa Ulucami'de Aşere Takrip Tayyibe İcazetnamesi alarak kurra hafız oldu.Bursa Ulucami de gerçekleşen Kur'an-ı Kerim tilavetinde 9 hafız eğitimlerini başarı ile tamamlayarak kurra hafızlığa ulaştı. Hafızlık merasimine Bursa Müftüsü İzani Turan ile eski hafızlar ve çok sayıda davetli katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim'i çok sayıda vatandaş dinledi. Ulucami'de yükselen birbirinden güzel sesler, vatandaşları mest etti. Programın ikinci bölümü kadınlara özel olarak devam etti.Hafızlığın büyük bir rütbe olduğunu belirten Bursa İl Müftüsü İzani Turan, "Bu cemiyetin Bursa'mızda yapılıyor olması artık bir gelenek haline gelmiş olması gerçekten Bursamıza yakışan bir husustur. 1395 yılı itibari ile Sultan 1. Bayezit ve onun İmam Cezeri'yi Bursa'ya davetiyle bu gelenek başlıyor" dedi.