25.07.2017 09:15:20

ASELSAN Malezya'da şirket kurdu

ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili faaliyet göstermesi amacıyla Malezya'da 'ASELSAN Malaysia Sdn Bhd' unvanlı şirket kurdu.

ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili faaliyet göstermesi amacıyla Malezya'da 'ASELSAN Malaysia Sdn Bhd' unvanlı şirket kurduğunu açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre uzaktan komutalı silah sistemleriyle ilgili faaliyet gösterme amacıyla yüzde 100'ü ASELSAN'a ait olmak üzere 'ASELSAN Malaysia Sdn Bhd' unvanlı şirket kuruldu. Kuruluşun 19 Temmuz 2017 tarihinde tescil edildiği bilgisi açıklamada yer aldı.