SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
ASELSAN'dan bir günde 7 imza
10.05.2017 17:48:07

ASELSAN'dan bir günde 7 imza

ASELSAN, IDEF 2017'nin 2. gününde Türkiye ve dünyanın önde gelen şirket ve kurumları ile 7 farklı anlaşmaya imza attı

ASELSAN, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2017) 2. gününde Türkiye ve dünyanın önde gelen şirket ve kurumları ile 7 farklı anlaşma imzaladı.

Türk Savunma Sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN ile dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden ANTONOV firması arasında aviyonik ve özel görev ekipmanları alanında işbirliği yapılmasına yönelik olarak mutabakat muhtırası imza altına alındı.

Bu kapsamda, ilk aşamada, ANTONOV tarafından üretilmekte olan AN-148 ailesi için aviyonik sistem ve özel görev ekipmanlarının sağlanması hedefleniyor. Taraflar, bunun ötesinde, potansiyel işbirliği kapsamının genişletilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında da bir iyi niyet anlaşması imzalandı.

Anlaşması ile obüs, tank, silah kuleleri ve benzeri silahlar ile muharebe araçlarına yönelik olarak Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve ASELSAN'ın gerçekleştireceği modernizasyon, üretim, entegre lojistik faaliyetleri kapsamında iş birliği yapma olanaklarının araştırılması amaçlanıyor.

İmza töreni öncesinde, 155 milimetre Kamyona Monteli Obüs'ün tasarım ve üretimi Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve ASELSAN'ın birlikteliğiyle başarıyla tamamlandı.


- TÜBİTAK BİLGEM'den radar algoritması


TÜBİTAK BİLGEM, ASELSAN radar sistemleri için 3 ayrı algoritma geliştirilecek.

ASELSAN tarafından geliştirilmekte olan Erken İkaz Radar Sistemi ve Havaalanı Trafik Kontrol Radar Sistemi'nin büyük öneme sahip olan Rüzgar Türbini Etkileri Eleme Algoritması, Kuş Sürüsü Eleme Algoritması ve Hava Durumu Kestirim algoritmaları TÜBİTAK BİLGEM tarafından yurt içinde milli imkanlarla gerçekleştirilecek.

Milli olarak geliştirilen ve üretilen Ataletsel Ölçüm Birimi'nin (KILAVUZ) milli mühimmatlara entegrasyonu kapsamında ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yeni nesil Hassas Güdüm Kitleri'ne, milli Ataletsel Ölçüm Birimleri'nin entegrasyonu yapılacak.


- Milli Güdüm Kiti


Milli Güdüm Kitleri'nin geliştirilmesi, üretilmesi, platformlara sertifikasyonu ve pazarlanması alanlarında ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE arasında iş birliği protokolü imzalandı. Milli Güdüm Kitleri, akıllı mühimmat sistemlerinin yerlileştirilmesi ve yurtdışı bağımlılığının ortadan kaldırılması yolundaki kritik teknolojilerden biridir. Bu nedenle savunma sanayimizin geliştirilmesi adına ülkemiz açısından önem arz etmektedir. ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu güdüm kitleri milli imkanlarla geliştirilecek ve üretilecek.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından gerçek zaman ihtiyacı olan gömülü sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilen ve ASELSAN tarafından kullanılmaya başlanan Milli Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi'nin (GİS) müşteriye teslim edilecek silah sistemlerinde kullanımı için iş birliği sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN, ayrıca ESEN ile ortak geliştirilecek Geniş Alan Gözetleme Sistemi projelerine yönelik olarak, tarafların birlikte çalışma ve işbirliği yapma olanaklarının araştırılması çalışmalara başlayacak.

    YORUM YAZ
Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti
Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapacak 112 güvenlik korucusu için tören düzenlendi.
10.05.2017 17:54:57
Türkiye 'tünel açma makinesi' yapabilen 8. ülke oldu
Türkiye 'tünel açma makinesi' yapabilen 8. ülke oldu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'tünel açma makinesi'ni dünyada sadece 7 ülkenin ürettiğini söyledi.
10.05.2017 17:40:37
Mado, Sütçü İmam ile davalık oldu
Mado, Sütçü İmam ile davalık oldu
Mado, Alanya’da üç şubesi bulunan Sütçü İmam Dondurma isimli şirket ile davalık oldu.
10.05.2017 17:24:17
Arınç'tan 'Gül'e ziyaret' açıklaması
Arınç'tan 'Gül'e ziyaret' açıklaması
Bülent Arınç “Gecikmeli bir ziyaret oldu ancak kimse bundan bir anlam çıkartmasın. Biz dava arkadaşıyız” diye konuştu.
10.05.2017 16:36:43
AB Bakanı Çelik'ten 'Atatürk' tartışması yorumu
AB Bakanı Çelik'ten 'Atatürk' tartışması yorumu
Ömer Çelik, 'Devletimizin kurucusu, laik cumhurbaşkanına karşı bu saygının gösterilmesi zaruridir' dedi.
10.05.2017 16:34:17
Kerkük’ten PKK'ye: Geldiğiniz yere dönün
Kerkük’ten PKK'ye: Geldiğiniz yere dönün
Irak'ın Kerkük Kaymakamı Kamil Salihi (Saleyi) kent merkezinde PKK'ya ait flamalara tepki gösterdi.
10.05.2017 16:33:25
Kremlin, 'FBI Başkanının kovulması bizi ilgilendirmez' diyor
Kremlin, 'FBI Başkanının kovulması bizi ilgilendirmez' diyor
Kremlin'den FBI Direktörü Comey'in kovulmasına ilişkin açıklama geldi.
10.05.2017 16:32:30
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Trump, Akar, Fidan ve Kalın'ı odasında ağırladı
Trump, Akar, Fidan ve Kalın'ı odasında ağırladı
Güney Kore'de devlet başkanı Moon oldu
Güney Kore'de devlet başkanı Moon oldu
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı
Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu: Bugün referandum olsa...
Kılıçdaroğlu: Bugün referandum olsa...
ABD'den Rakka açıklaması: Türkiye ile beraber...
ABD'den Rakka açıklaması: Türkiye ile beraber...
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları