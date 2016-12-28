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28.12.2016 17:54:50
ASELSAN'dan 33,8 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN'dan 33,8 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN'dan 33,8 milyon dolarlık sözleşme
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Trabzonspor: Mehmet Ekici gidebilir
Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor cephesinden çok sıcak bir açıklama geldi.
28.12.2016 17:45:40
Almanya'dan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Fischer 'Ülke çapında bir ateşkes sağlanacak olursa bunu memnuniyetle karşılarız' dedi.
28.12.2016 17:33:56
Kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Sosyal Hizmet Kanunu kapsamında, kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacağını bildirildi.
28.12.2016 17:30:43
İzmir'de kar bastırdı
Kar yağışı İzmir'in yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesine sebep oldu.
28.12.2016 17:29:55
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anayasa' toplantıları
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 7 Ocak'ta il başkanlarıyla, 8 Ocak'ta ise Parti Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek
28.12.2016 17:24:00
Darbeci astsubaylardan bir Whatsapp grubu daha: Anansgücü
Darbe girişiminde görev alan astsubay ifadesinde, 15 Temmuz gecesi darbeci astsubaylar arasında WhatsApp grubu kurulduğunu söyledi.
28.12.2016 17:19:49
Almanya 54 binden fazla sığınmacıyı geri gönderdi
Almanya'da 54 bin 123 sığınmacı ülkelerine gönüllü olarak geri dönmeleri için desteklendi.
28.12.2016 17:19:06
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